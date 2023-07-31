國稅局表示，依菸酒稅法第8條規定，酒品是從量課徵菸酒稅：（一）按每公升課徵：釀造酒類的啤酒每公升新台幣26元、料理酒每公升9元，以及酒精成分以容量計算超過20%的再製酒類每公升185元。

（二）按每公升酒精成分以每度課徵：釀造酒類的其他釀造酒每度7元、蒸餾酒類每度2.5元、酒精成分以容量計算在20％以下的再製酒類每度7元，以及其他酒類每度7元。

按每公升酒精成分以每度課徵菸酒稅的酒品，倘酒精成分與產品登記不合致有逃漏稅情事，依菸酒稅法第19條規定，除補徵菸酒稅外，並按補徵金額處1倍至3倍的罰鍰。

舉例說明，甲酒廠產製再製酒類的A酒品，產品登記每公升酒精成分15度，該酒廠出廠該酒品時，以每公升105元（7元×15度）申報繳納菸酒稅，但經檢驗酒精度為18度，與其產品登記不符，即涉及逃漏稅，應依上述菸酒稅法規定補稅及處罰。

酒類標示管理辦法第6條第2項規定，酒類酒精成分容許誤差範圍，蒸餾酒為正負0.5度，其他酒類為正負1度。以上述案例A酒品而言，其酒精成分檢驗結果的誤差值達3度，尚涉及酒類標示不符，將通報地方菸酒主管機關辦理。

南區國稅局特別籲請酒品產製廠商，確實依菸酒稅法及菸酒稅稽徵規則規定，辦理產品登記及報繳菸酒稅，以免因違反規定而受罰。

警語：喝酒不開車