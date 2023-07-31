兆豐永續高息等權 ETF，首創二個第一，使面臨疫情及地緣政治衝突紛擾，台灣上市上櫃公司營運展現韌性，2022年台股殖利率稱冠全球，高殖利率優勢將對國際資金行情都具有一定吸引力。台股股市歷經多次景氣輪動後，顯示現階段佈局具有高股息等權重產品的重要性，兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金首創二個第一：1. 首創結合「永續」+ 「高股息」+「等權重」ETF：高股息為國人熱愛的存股商品之一，企業發展永續讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的績優股增加的殖利率空間，再透過定期調整相等權重機制，達成投資再平衡，買低賣高讓高股息 ETF 中融入價值投資的概念。2. 首創著重「股利」+「報酬」的 ETF：指數過去 5 年回測含息報酬率為113.47%，高於加權股價指數的 85.59%，成分股透過等權重權重配，同時可擁有股利率好的群體，及更多空間配置於報酬較高的股票，兼顧股息與報酬，長期增加資本成長。

兆豐投信新基金，掌握三大關鍵力。兆豐投信指出，兆豐永續高息等權 ETF 採用台北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多的上市上櫃好公司，搭配等權重掌握三大關鍵力，包含 1.透過台灣永續評鑑四大構面，涵蓋更多的台灣優質經典資優生、2.平衡股利和報酬，重視複利效果、3.永續昇華，高股息+等權重再進化，對台股資本市場可掀起高股息 ETF 再昇華的效果。

兆豐台灣 ESG 永續高股息等權重 ETF 基金(00932)研究團隊表示，不論是投資老手，還是剛踏入研究投資理財的股市小白，在資產配置中都少不了一張高股息ETF，而投資後希望能夠快速獲得實質收益，想同時兼顧股利和報酬的特性，降低領了息後就同時失去報酬的風險，更能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重 ETF 產品優化度，有利資本市場健康發展。