●輝達（Nvidia）

談到這一波AI狂熱時第一個會跳出來的名字絕對是輝達，該GPU大廠被列為「完美10強股」榜首。對AI晶片的需求燒得正熱，輝達今年來股價已上漲超過226%，不旦成為全球第一家市值突破1兆美元的晶片公司，也是全球少數幾家加入該「兆元俱樂部」的企業。

輝達上季（截至4月30日）營收和獲利下滑，但都優於市場預期，更讓投資人驚豔的是該公司本季營收預測（110億美元加減2%）比分析師預測高出逾50%、較去年同期成長41%。此外，該公司在財報電話會議上表示將提高AI晶片供應，以滿足持續飆升的需求。

基於該公司在AI領域的關鍵地位以及其獲利潛能，Wolfe Research五星級分析師Chris Caso在談及輝達對投資人的吸引力時表示，現在投資人很少會去爭論輝達在AI領域的主導地位或成長潛力，但由於漲幅已大且估值已高，現在主要的問題在於這檔股票是否仍有進一步上漲的空間。

Caso在報告中指出，我們認為一家公司發展如此快速（8年複合年均成長率為30%、3年複合年均成長率為35%）、現金如此豐厚（今年股價上漲逾200%，自由現金流量收益率仍為負2.2%），這是史無前例的。基於其強勁的現金流，再加上該公司在AI領域的主導地位，該分析師給予輝達股票「領先大盤（買進）」評級和570美元目標價，意味著看好未來一年將再上漲22%。

上周五輝達上漲1.85%，收在467.50美元。

●谷歌母公司Alphabet

「完美10強股」第二檔AI相關股是Alphabet。包括谷歌在內，Alphabet旗下有多家子公司與AI技術直接相關，涵蓋了一系列利基市場，包括AI研究公司DeepMind、無人機空運公司Wing、自動駕駛車部門Waymo，以及影片搜尋一哥YouTube。Alphabet也正在推出AI聊天機器人Bard，將直接挑戰由微軟支持的ChatGPT。雖然Alphabet沒有在每個AI領域都佔有領先地位，但它確實具備成為一個強大競爭對手的底氣，且其最近發布的第二季財報意外出色，在投資人追捧下，市值站上1.63兆美元，在美股中排名第三。

Truist五星級分析師Youssef Squali表示，基於Alphabet與AI的關聯、第二季業績表現優於預期、搜尋和YouTube加速復甦、雲端事業維持成長動能、成本管控得宜以及投資聚焦於最具成長性的優先選項等因素，我們預計Alphabet在2023年下半年將進一步加速成長，其利潤也將改善，因此仍持續看漲這檔股票。

該分析師給予Alphabet「買進」評級及目標價160美元，意即看好未來12個月股價可望再上漲21%。

Alphabet上周五上漲2.46%，收在132.58美元。