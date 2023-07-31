動保處提醒，紗窗並非防護，窗戶應加裝鐵網等防護。（新北市動保處提供）

新北市三重區日前發生飼主外出，愛犬從6樓陽台墜樓死亡意外，新北市動保處獲報，依《動物保護法》過失傷害致動物死亡處飼主1萬5000元罰鍰。動保處提醒，居住高樓大廈有養貓犬等動物的飼主，務必做好居家環境安全維護管理，避免寵物墜樓憾事。

據了解，當日民眾發現該公寓6樓有小狗爬上陽台圍牆，民眾立即通報動保處救援，但動保員趕抵時，該隻米克斯犬已不慎墜落，緊急送醫仍告不治。飼主表示，飼養愛犬多年，平日並未發現愛犬有自行打開陽台落地窗的能力，當日出門前已確認屋內門窗皆有關好，不知愛犬如何打開落地窗跑到陽台，對於愛犬發生意外，感到痛心不捨。

動保處指出，許多貓犬等動物十分靈巧聰明，推開門窗及越過圍牆對其皆非難事，紗窗並非防護，為避免寵物墜樓意外，飼主應於陽台內門手把加裝安全鎖及窗戶加裝小格子鐵網等防護措施，外出獨留寵物在家時，應將門窗關好，避免寵物發生居家意外。

動報處表示，此案飼主未能防範所飼犬隻從高樓墜落，依《動保法》得處1萬5000元以上7萬5000元以下罰鍰，居住高樓層飼主務必注意居家環境安全管理，不然痛失寵物，還須負法律責任。