中市大智慧學苑大樓拆除打通大智路貫通台中車站前後站，台中市府7月31日舉辦紀念牆啟用儀式。（陳淑芬攝）

中市大智慧學苑大樓拆除打通大智路貫通台中車站前後站，台中市府7月31日舉辦紀念牆啟用儀式。（陳淑芬攝）

中市大智慧學苑大樓拆除打通大智路貫通台中車站前後站，台中市府7月31日舉辦紀念牆啟用儀式。（陳淑芬攝）

中市大智慧學苑大樓拆除案懸宕14年，2020年獲地主同意拆除，打通大智路銜接台中車站前後站，市府31日舉辦紀念牆啟用儀式。台中市長盧秀燕表示，這個工程最了不起的是24名地主，願意犧牲小我，成就「全台最大住商拆遷案」典範，緊接著再獲武德街4名地主支持道路拓寬自行拆除建物，立下台中交通經濟發展的重要里程碑。

台中市府2020年突破萬難打通大智路（復興路至新民街），2021年接續拓寬銜接武德街，讓台中火車站前後站全線貫通，建設局於大智北路旁設置紀念牆，並優化人行空間，今天舉行剪綵啟用典禮。

盧秀燕致詞時大談智慧學苑大樓徵收抗爭事件，她強調，當時大樓合法啟用才10年，政府估計徵收作業要花9億元，而預算只編3億，但大樓不拆，台中車站的前後站無法縫合，有時不是錢就能解決問題，經建設局逐一溝通、市議會支持，最後獲24名地主同意，以7億元完成徵收，完成大智路打通工程。

盧秀燕強調，這個工程最了不起的是24名地主，犧牲小我成就「全國最大合法住商拆遷案」，緊接武德街4名地主也支持道路拓寬自行拆除，感謝「城市英雄」的貢獻。中市僅此為道路建設所設的紀念牆，不要忘記28名地主的貢獻，並勉勵市府工程建設不能強行犧牲少數人、採強制手段做政績，一定要做到政府完成建設、人民願意奉獻的雙贏。

建設局指出，「大智北路旁人行空間優化工程案」長約20公尺、寬約6至7公尺，總工程費計295萬元，今年2月18日開工，5月18日完工，紀念牆及地面設計呈現台中火車站周邊步行可及範圍內的歷史景點。啟用儀式有市議員羅廷瑋、林霈涵、李中、鄭功進、江肇國、陳雅惠等人及地方里長與會。