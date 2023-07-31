《奧本海默》上周末也拿下4,620萬美元的票房。Comscore分析師Paul Dergarabedian 形容這是「驚人的第二周票房」，延續上映首周的熱潮，也凸顯將兩個風格迥異的電影合併成「芭比海默」的行銷手法令人印象深刻。

《奧本海默》目前在美加累計票房1.74億美元，在全球票房共計4億美元。