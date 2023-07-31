JR東日本集團海外首間健身俱樂部品牌JEXER登陸台灣，毗鄰捷運南京復興站，位於台北南京東路上JR東日本大飯店台北B2F的「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」約有790坪的空間，採用頂級健身設備並導入日本原創團體課程，採用會員制的方式進行營運，將於8月1日盛大開幕，為台北帶來一股日式時尚健身新風潮。

「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」提供24小時健身區域、岩盤地板教室、VR飛輪教室、團體課程教室、日式浴場設施。「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」以超越健身的極致境地而設計，24小時健身設施區域設備選用與日本東京奧運選手村專用同等級的頂級義大利品牌TECHNOGYM儀器，能對應各種情境進行訓練，全區設有111架健身器材，超完善的重訓器材其中包含25台全框式複合深蹲架、專門為胸、臀、腿、背訓練的5台多功能史密斯機及2台全台獨家女性專用蜜臀腿專用器材。

「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」設置全台唯一來自喜馬拉雅山岩的全室岩盤地板熱團課教室，教室中保持與瑜珈發源地印度相近的濕熱環境（室溫約攝氏36度，相對濕度65％），因為具備遠紅外線效果的緣故，在享受熱瑜珈與岩盤浴時可以加速熱量燃燒和身體代謝。「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」提供目前全台唯一約380英寸的特製大螢幕的VR飛輪團課教室，特別導入日本原創團體課程項目，可以在虛擬空間中身歷其境的次世代飛輪體驗。

除嶄新與獨特的運動空間之外，「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」邀請獨具匠心著名的日式澡堂設計師「今井健太郎」擔任總監，融合旅館概念打造正宗日式浴場。浴池區包含檜木浴池、噴射按摩溫浴及冷浴池。另有乾蒸桑拿、濕蒸桑拿並體驗近年日本流行的「TOTONOI（身心調整）」而設置的「TOTONOIBA（調整休憩區）」。

JR東日本集團在日本經營9個健身品牌，擁有79間特色運動空間。「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」營運公司台灣捷爾東健身事業股份有限公司董事兼副總經理大澤勇表示，亞洲各國由於快速的高齡化和生活方式的變化，對健康的重視度也隨之提高，台灣和日本一樣也面臨到高齡化社會，健康意識逐漸抬頭，因此JR東日本集團進軍台灣設立海外首家健身俱樂部，並以在日本累積的健康促進事業領域經驗為基礎，提供適合中壯年族群及女性的健康促進型健身房，融合了日本獨特的精神文化，將傳統與現代相結合，為會員帶來前所未有的全方位健身體驗。

除了配備先進的健身器材和最新科技，「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」提供從專業健身教練指導的個人訓練，到熱情四溢的團體課程。為了慶祝「JEXER FITNESS＆SPA南京復興」的隆重開幕，推出限時特價課程，加入SPA&健身會員每月月費1,288元，可使用浴場設施與健身區域（團課教室除外）；全區域會員每位月費1,588元，全區域皆可使用。