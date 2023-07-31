各房仲業者自結7月門市交易狀況，永慶房產集團月增2％、住商機構月減5.9％、中信房屋月增5.7％、台灣房屋月增4.1％，相較於去年同期，則約高出2～18％。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，7月平均地權條例上路，由於政策討論已經一年，政策影響力早已經發酵，加上政府對於首購房貸等政策仍釋出善意、股市亮麗走勢，有利房市交易穩定，在自用當道的趨勢下，7月房市成交最熱的還是總價1,000～1,500萬元，每4間交易就有1間在這個總價帶，淡旺季差別已愈來愈不明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，打炒房政策陸續推出，房市回歸供需基本面，目前交易以自住首購與換屋需求為主力，在通膨預期下，部分長期置產族群也有進場跡象，7月看屋量較6月成長約一成，股市高檔增加屋主對價格的期待值，但買方猶豫期拉長，出價較為保守、付斡意願較低，買賣雙方價格認知持續拉鋸，若能拉近買賣雙方價格認知差距，房市量能才有擴量的空間。

中信房屋總經理張世宗表示，平均地權條例修法7月上路，對一般自住買盤影響不大，成屋交易量仍保有成長動能，預約看屋也呈現成長趨勢。不過下半年仍缺乏強力拉抬房市的利多，而蛋白重劃區的賣壓高，民眾對價格下滑抱有期待，交易量拉抬不易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府一手打炒房，一手助買房，市場呈現「投資收手，自住出手」，在內需旺盛下，帶動商用不動產，包括中小型土地、商辦、廠辦和店面等長期收益型產品關注度提高。