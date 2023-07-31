鄧雨賢紀念音樂會20週年8月5日登場，全場以銅管樂為主調，呈現爵士搖擺樂風。（羅浚濱攝）

新竹縣鄧雨賢紀念音樂會邁入20週年，今年以「聲音的力量」打破時代間隔，將鄧雨賢的作品重新編曲結合爵士、搖擺樂風，8月5日將在芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園登場，展現不一樣的音樂會，客委會今年因「預算調整」沒有補助經費，但有補助1首創作歌曲！

文化局長李安妤指出，往年舉辦鄧雨賢紀念音樂會，客委會補助經費都超過100萬元，去年減為40萬元，今年補助變零，主要是客委會改變計畫，將預算下放給鄉鎮及民間申請，該局根本無法提計畫申請補助。

周江杰則說，客委會因預算調整，沒有補助鄧雨賢音樂會，但有補助創作歌手劉榮昌，以鄧雨賢在芎林國小任教時，已塵封在校史室的老風琴創作〈先生？老風琴〉，將在音樂會首次公開發表。縣議員鄭昱芸則希望客委會明年能補助鄧雨賢音樂會。

縣府祕書長陳季媛等人，31日在鄧雨賢音樂文化公園，宣傳「草地X爵士X搖擺」為題，打造全新不一樣的鄧雨賢紀念音樂會，與會人士隨著銅管五重奏吹奏改編的「四季紅」，跟著老師學4個舞步一起搖擺，號召民眾週末穿的花花綠綠，參加音樂會一起來「搖擺」。

李安妤說，今年的音樂會開場將結合「竹風縣藝」活動，由玉米雞劇團帶來大小朋友喜愛的親子劇，再透過艸雨田舞蹈劇場，以《跳舞時代》為曲，用舞蹈展現鄧雨賢音樂力量。

音樂會全場以銅管樂為主調，入圍金曲獎樂團「A_Root同根生」演唱重新編曲的爵士版《望春風》，並由SwingTaiwan與現場觀眾一起大跳搖擺舞，為音樂會帶來高潮。

會中將頒發「2023新竹縣客語民謠歌詞獎」網路人氣獎，並邀請入圍金曲獎客語歌手「邱舒」現場演唱得獎作品，以客語歌詞風華再現經典創作，向台灣歌謠之父鄧雨賢致敬。

文化局將把鄧雨賢公園草坪布置色彩繽紛的劇場方塊Cube，民眾可自由或坐或站，與裝置互動，在歌曲的環繞中隨節拍起舞，現場並有胖卡餐車舉辦好康活動，到文化局FB粉絲專頁指定貼文打卡分享，就有機會換限量餐券及限定摺扇。