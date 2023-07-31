大湖警方到場拉起封鎖線。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗62線6.5公里處，31日早上7點20分左右，因為豪雨導致山坡落石坍方，所幸未釀成意外，警方緊急封路，經搶通後，稍早恢復雙向通車。

苗62線道路連接大湖鄉與泰安鄉，是泰安鄉重要對外聯絡道路，也是外地遊客前往溫泉風景區必經之路。

因為受到杜蘇芮颱風影響，苗栗山區連日有豪大雨，苗62線6.5公里處今天早上發生大量落石坍方，造成道路無法通行，大湖分局泰安分駐所巡邏員警獲報後，緊急封鎖道路兩端，分別在苗62線6.2公里及苗62線6.7公里以交通錐及警戒繩封鎖。

隨後繫泰安鄉公所工務課協請外包廠商排除，所幸落石沒有造成人員傷亡，道路也在今天下午1時30分搶通，目前已恢復雙向通車。

大湖警方呼籲，因連日豪大雨，山區土石鬆軟可能會有落石掉落，用路人行經山區路段應小心駕駛，避開易落石路段，盡量等待雨勢較小時再行走山區道路，以免發生危險。