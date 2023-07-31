國民黨23日在全代會上通過提名新北市長侯友宜參選總統，而侯友宜和前高雄市長韓國瑜的互動更是全場焦點，當時韓更拋出包括「希望在侯領導下可以下架民進黨」在內的3個願望。不過據了解，韓國瑜曾在全代會前和國民黨黨主席朱立倫建言，若是到9月侯友宜的民調支持度沒有起色，那為了政黨輪替，國民黨恐必須有「備案」。

根據《風傳媒》的報導指出，韓國瑜之所以會出席國民黨全代會是經過一番波折，原本韓國瑜擔心出席全代會會有他的支持者高喊要他「選總統」，而搶了主角侯友宜的風頭，而外傳是因為雲林張派大老張榮味的勸說韓國瑜才出席，但實際上真正說服韓國瑜的，其實是一位認識多年的教師，從「理」字著眼，終於讓韓決定出席。

該份報導更指出，朱立倫當時在全代會時公開提出「執政大聯盟」，結果卻讓金溥聰強力批評，但韓國瑜卻認為，2024這場選戰攸關兩岸和戰，因此他在全代會前就已經和朱立倫溝通，若是侯友宜到9月民調仍未能有起色，國民黨必須有「備案」，顯然在全代會中，力挺侯友宜的背後，仍有一股潛流，恐怕會是未來影響總統選局的關鍵變數。