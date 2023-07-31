杜蘇芮颱風過境帶來強勁風雨，造成部分學校樹木傾倒、樹枝掉落，臺南市各國中小掌握防疫黃金期，利用假日，雨過天晴的機會，號召行政團隊、老師、志工及校友等人力共同清理校園環境，加強環境整理及防治登革熱疫情，守護師生安全，讓家長放心。

颱風過後部分學校樹木傾倒、樹枝掉落，校園啟動緊急清運（圖片來源：台南市教育局提供）

市長黃偉哲表示，杜蘇芮颱風帶來10級的強勁陣風，造成部分學校圍牆和樹木倒塌帶來災情，市府後續會針對學校需求給予必要協助。根據以往經驗，颱風後1到2週病媒蚊指數會有急遽上升情形，目前臺南市登革熱疫情嚴峻，尤其學校與社區密不可分，需要合作防堵疫情，因此要求教育局積極督導各校把握孳清防疫黃金期，動員校內人力落實「巡、倒、清、刷」，未來市府也會加強孳清稽查工作，確保各項防疫工作確實到位。

台南市教育局於7月26日杜蘇芮颱風來臨前即公告提醒，颱風過境帶來降雨，將造成環境中積水容器增加，為避免登革熱疫情擴散，已提醒各國中小務必在7月31日(星期一)前全面完成校園環境清理工作，同時啟動校園災害廢棄樹幹（枝）緊急清運開口契約，協助學校加速完成校園清理工作。特別感謝所有師長、志工及校友等人員，第一時間協力清理校園，讓師生有一個安全宜人的學習環境。

颱風過後學校號召老師、志工及校友等人力共同清理校園環境。（圖片來源：台南市教育局提供）

教育局表示，暑期校園孳清專案稽查將持續進行，並由各駐區督學每週定期巡檢，確保各項防疫工作落實。登革熱防疫需要維持好的環境衛生習慣，沒有孳生源就沒有病媒蚊，教育局籲請民眾一起配合，如果到校運動請勿將垃圾及飲料瓶罐隨意丟棄，以減少病媒蚊孳生環境，此外也請家長共同配合家戶環境孳清，共同守護健康家園、校園與社區環境的清潔。