周一日經225指數收盤上漲412.99點或1.26%，為33172.22點。東證一部指數升31.95點或1.39%，為2322.56點。

周一精密機械股上漲3%，領漲最多。

三井住友資產管理首席策略師Masahiro Ichikawa表示，日本央行暫時維持了寬鬆的貨幣政策，因此最近的不確定性因素消退了，我認為，這為市場提供了重要的安撫。

「今天也許會是本周的最高點。而由於寬鬆政策沒有進一步增強，所以日圓不可能再持續走弱，股市也不會再上漲」。

日本債券殖利率在周一走高，達到0.605%的近九年高位。但是日本央行實施了額外的購買操作，以減緩上揚速度，殖利率沒有再超過該水準。

豐田汽車漲3.29%。豐田的供應商電裝(Denso)漲3.76%。

其它主要上漲的公司，優衣庫母公司迅銷和晶片製造商瑞薩電子，分別上漲1.98%和4.59%。

住友製藥(Sumitomo Pharma)暴跌7.27%，此前該公司治療精神分裂症的試驗結果，令人感到失望。