面對高速運算與數位科技需求日益提高，十銓推出ELITE PLUS DDR5 6400MHz與ELITE DDR5 6400MHz全新高頻率低功耗的記憶體模組，持續超越頻率不斷升級，以滿足全球消費者於桌上型電腦學習及娛樂等多樣需求，並搭配1.1V的低工作電壓，有效減少功耗，延長電腦的使用壽命。另外，DDR5的Same-Bank Refresh功能及優化的IC組成架構，相較DDR4可同時處理雙倍資料量，能使電腦在多工處理的狀態下，運作更流暢，大幅提升作業效率。