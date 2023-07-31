面對高速運算與數位科技需求日益提高，十銓推出ELITE PLUS DDR5 6400MHz與ELITE DDR5 6400MHz全新高頻率低功耗的記憶體模組，持續超越頻率不斷升級，以滿足全球消費者於桌上型電腦學習及娛樂等多樣需求，並搭配1.1V的低工作電壓，有效減少功耗，延長電腦的使用壽命。另外，DDR5的Same-Bank Refresh功能及優化的IC組成架構，相較DDR4可同時處理雙倍資料量，能使電腦在多工處理的狀態下，運作更流暢，大幅提升作業效率。
《半導體》十銓新推記憶體 鎖定高速運算
全球記憶體品牌商十銓(4967)宣布推出頻率再進化的ELITE PLUS DDR5及ELITE DDR5桌上型記憶體6400MHz的新規格(1.1V CL52-52-52-103)，符合JEDEC協會定義的標準規範，以滿足更高頻率的勁速體驗與高性能電腦運算需求，此兩款產品全球首波將於北美及台灣開賣，首波將提供16GB、32GB、16GBx2、32GBx2的規格。
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