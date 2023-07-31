國家資通安全研究院31日與工業技術研究院簽署合作備忘錄（MOU），將結合資安院資安防護技術研發與工研院AI創新應用兩個機構的專業，合作建立可信任的AI評測機制，預定年底正式成立「AI產品與系統評測中心」，打造我國資安韌性環境。

資安院表示，近來AI已於各行各業逐步應用，如何安全地應用AI已是各界關注的焦點與課題，為提供民眾安全、安心及安穩的數位環境，資安院將與工研院攜手建立AI評測機制，期望能提供各界安全及可信任的AI產品及服務。

資安院指出，為確保AI評測機制具公正、客觀、獨立且符合國際規範要件，資安院與工研院將優先共同研析國際AI安全框架與標準，在國家科學及技術委員會與數位發展部、數位產業署等機關指導下，共同執行「推動可信任生成式AI發展先期計畫」，後續將提出契合我國AI政策推動、產業發展及應用方向的評測項目與執行方法。

資安院預計今年底正式成立「AI產品與系統評測中心」，未來將逐步試行AI評測服務驗證，共同構築我國可信任的AI運作環境。 資安院指出，除了與工研院簽署合作備忘錄，已與國家實驗研究院、台灣大學、陽明交通大學、台北科技大學等各研究、學術單位建立合作關係，進一步強化資安技術研發能量，同時積極推動資安跨境聯防，強化主動防禦能力，持續強化國際合作，及時掌握全球資安威脅趨勢及情資。今後將持續擴大與國內外產學研機構合作，以因應AI浪潮下衍生的資安風險。