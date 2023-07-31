知名編導吳念真日前過71歲生日，他的好友作家小野也到場祝賀，小野表示，他曾被路人認出來是「和吳念真齊名的那位」，但路人叫不出他的名字，吳念真則表示小野是「糾纏他一輩子的好友」，他十分感謝。

吳念真表示，他和小野兩人交情至少有四、五十年，1977年他參加聯合報文學獎得到貳獎，當時的首獎就是小野，「每個階段都有每個階段的朋友，現在能和年輕人一起工作，我覺得是人生的一個勝利。」

吳念真近期作品包括重新上演的舞台劇《清明時節》，同時還有新作《人間條件8》也將和觀眾見面。