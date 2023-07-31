彰化縣議長謝典林日前和民眾黨主席柯文哲一同出席活動掀議，今（31）日他在臉書宣布退出國民黨，引發政壇撼動，由於其親姊謝衣鳳為立委，也讓外界聚焦是否為政治世家「兩面投注」，而媒體人黃揚明也在臉書上公布多個台灣政治世家的清單，其中高雄1個家族甚至出過6名立委，讓人相當震撼。

黃揚明在臉書發文提到，謝典林退黨後，彰化謝家的政治家族實力浮上檯面，黃指出，該家族是台灣政壇少有的出過3名立委以上的政治家族，其中包含第4屆立委謝言信、擔任過第7、8屆立委的謝家二媳婦鄭汝芬，以及現任立委謝衣鳯。

而在其他出過3名立委以上的政治家族中，最著名的就是高雄余家班，除了創始人余登發為國大代表，其女兒黃余綉鸞、媳婦余陳月瑛、前高雄縣長余政憲、及余政憲的姊姊跟弟弟余玲雅、余政道，余政憲妻子鄭貴蓮等6人皆當過立委，黃揚明認為，此紀錄短期內很難被打破。

另外較著名的還有陽信陳家，陳勝宏、陳妻薛凌、繼子何志偉都當過立委；而屏東蘇家，前立法院長蘇嘉全及其2哥蘇嘉富、姪子蘇震清，三人跨7屆擔任立委，但沒有連續7屆；國民黨主席朱立倫和岳父高育仁、小舅子高思博都出任過立委；民進黨創黨元老黃信介、弟弟黃天福、黃天福妻子藍美津也都曾出任立委；最後則是板橋劉家，劉炳偉、其弟劉炳華、劉炳華小舅子陳宏昌亦都當過立委。

而針對謝典林在合體柯文哲後，緊接著宣布退黨一事，謝衣鳳今早回應，家族並沒有為選舉做雙保險，「我們有不同的工作場域、有不同的交友關係。我們對於政治上面的抉擇，也是不盡相同的。」