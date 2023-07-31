永豐銀行31日宣布，今年9月6日將首度舉辦「永豐友善金融論壇」，聚焦探討失智症相關議題。永豐銀行表示，論壇將從生活力、健康力、財富力共三大面向探討擘劃理想退休生活藍圖、失智症危險因子預防之道，同時提倡友善金融服務－透過信託預先規劃個人資產管理方向、避免遭遇失智時可能面臨的財務風險，達成社會老有所養、老有所終的目標，安心迎接人生下半場。

台灣2025年將邁入超高齡社會，失智症人口隨之快速增加；截至去年，國內失智症人口已達32萬人，預估未來20年，台灣每30分鐘就會增加1名失智症患者。永豐銀行表示，秉持公平待客原則並發揮「信託2.0」精神，鼓勵民眾預先使用信託規劃財務，確保當年邁或失智造成認知能力退化時，也能透過契約事先約定，妥善安排醫療或安養照護等必要支出。

永豐銀行進一步指出，除提供與時俱進的金融服務外，同步積極升級軟、硬體設備，打造友善金融環境。舉例來說，永豐銀行提供閱讀及簽名專用輔具，提升低視能或高齡客戶臨櫃閱讀及簽名時的便利性，實現無障礙金融環境。

為加強推廣友善金融服務，首度舉辦的「永豐友善金融論壇」邀請退休理財名人夏韻芬、聯合醫院神經內科主任醫師劉建良與永豐銀行信託處資深協理林麗真發表專題演講；亦邀請《康健》雜誌總經理梁曉華、弘道老人福利基金會副執行長張瑋芩、永豐銀行信託處副總經理鍾道成等對話座談，透過跨界意見交流，集結生活力、健康力與財富力，共同邁向美好生活。