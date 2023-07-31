德商foodpanda11周年慶祭出11重好禮，集結美食外送、生鮮雜貨、pandamart熊貓超市、外帶自取、pandago等服務，推出一系列超值好康，包含精選美食品牌85折起、熊貓超市限時11元暢銷品瘋搶等，平日更天天加碼111元、333元限時折扣券，讓消費者每天打開 foodpanda，都有優惠可以拿，搭配指定支付工具再享超高回饋。此外，8月26日至8月27日更將於圓山花海廣場舉辦「叫 foodpanda 送~粉紅祭」粉紅辦桌市集，廣邀知名美食店家與大咖歌手，標榜讓所有喜愛foodpanda的消費者有吃、有玩、優惠拿不完。

foodpanda11 重好禮重磅登場，天天狂發限時優惠券，邀請消費者準時上線搶優惠。自8月1日至8月31日止，平日每天11:11及17:11限時各11分鐘，foodpanda 將推美食外送滿333元折111元美食金、生鮮雜貨及pandamart熊貓超市滿999元折333元購物金，等同滿額即享66折優惠的大紅包。

8月1日至9月4日連續五周，foodpanda集結麥當勞、CoCo 都可、Mos Burger 摩斯漢堡及bb.q CHICKEN等強檔品牌，推出滿額享85折優惠，週週有好康、美食吃不完！同時也祭出外帶自取優惠，8 月每日11:00領取限量優惠券，並於消費時輸入【食一點外帶自取】，滿110元享79折，讓所有消費者省時省力省荷包。

pandapro用戶獨家享有生鮮雜貨精選店家，周周89折優惠，超過千間量販、超商、藥妝店，如：7-ELEVEN、屈臣氏、全聯、家樂福等，即刻補貨各種必備零食、美妝熱門品項！pandamart熊貓超市則於 7月31日至8月11日平日每日11:00，推出下殺11元的限量暢銷商品，涵蓋零食、水果、蔬菜、飲料等生活必須品，採買生鮮雜貨就叫foodpanda送。

8月1日至8月31日，foodpanda更首度打造胖胖達聯名快閃咖啡廳，改造社群超夯的網美店Banana Blue Coffee士林店，推出一系列夢幻粉紅餐點，店內設有胖胖達扭蛋機，有機會獲得胖胖達可愛周邊，還有超萌胖胖達出沒，走到哪都是絕佳網紅拍照打卡點。andapro用戶入店消費出示app即享8折的內用優惠。

8月26日至8月27日連續兩天，foodpanda 11周年「叫foodpanda送～粉紅祭」粉紅辦桌市集也將於圓山花海廣場熱鬧開張，聯手詹記麻辣火鍋、純愛小吃部等排隊名店，更邀請Julia吳卓源、美秀集團等超強卡司與大家同樂。

foodpanda 提供多項支付選擇，8月31日前，每週三持中信 LINE Pay 卡於 foodpanda 單筆消費滿550元最高享11％LINE POINTS回饋（須登錄且限量）；每周二至周四，使用LINE Pay消費累計6筆且6 筆交易金額皆滿199元，再享LINE POINTS 50點回饋，每周六9:00-20:00限時11小時，使用LINE Pay 交易金額滿299元抽LINE POINTS最高111點，數量有限發完為止；每周三透過ShopBack下訂 foodpanda，享1.1％現金回饋，新用戶更可享高達30％現金回饋。