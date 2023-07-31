林冠儀參加第20屆世界警消運動大會勇奪健體、健美雙銀佳績，同事祝福他繼續奪牌。（林冠儀提供／楊靜茹南投傳真）

林冠儀2019年自費報名參加世界警消運動大會，也獲一金一銀。（林冠儀提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣消防局埔里中心碑消防分隊員林冠儀，2019年他自費報名參加世界警消運動大會，在健力臥舉項目獲金牌，因新冠疫情睽違4年，他代表國家參加世界警消運動大會，勇奪健體、健美雙銀佳績，他披國旗上台領獎，奪獎佳音傳回分隊，同仁都替他開心，後續還有2項主力賽事，祝福他繼續奪牌。

世界警消運動大會（World Police and Fire Games，WPFG）是兩年一度的國際性運動賽事，每屆都吸引上萬人參賽，第20屆在加拿大舉行，南投縣消防局第2大隊埔里中心碑消防分隊隊員林冠儀2於健美、健體項目一舉囊括2面銀牌，帶著國旗上台領獎。

中心碑消防分隊指出，林冠儀為了讓自己體能、耐力更好，多年前在隊上訓練室做重量訓練，也帶動隊上重訓風潮，他練就強壯的肌肉與優美線條，2019年自費參加世界警消運動大會，在健力臥推項目拿到金牌，再以臥推加硬舉項目獲得銀牌，這次代表國家參賽，勇奪健體、健美雙銀佳績，接續還有賽事，祝福他持續有獎牌進帳。

林冠儀說，上屆、2022年賽事恰逢疫情，若參賽要隔離很多天，考量家庭因素而沒有報名參賽，不過這幾年他每周苦練5天，幾乎沒中斷過，狀態也調整極佳，相信多國警消也都跟他一樣，4年沒參賽，各個都蓄勢待發，一想到要跟各國最強的選手較量，就覺得興奮，「遇到全力拚就對了，因為自己也不弱呀」！