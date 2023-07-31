I stand with this fantastic human being. @SharlaMcBride was not only a great colleague of mine but she’s a great friend. Comments made towards her (or any woman in the workplace for that matter) should not and cannot be tolerated. Keep your head up, Sharla, you’re the best. pic.twitter.com/HXHDnWNBOs — Dave Scarnato 🎥 (@DaveScarnato) July 30, 2023

美國體育電台主持人傑洛尼莫（Don Geronimo，本名Michael Sorce）本周慘遭公司WBIG-FM解雇，原因是他對一位女記者做出失禮的評論。女記者麥布萊德（Sharla McBride）有一頭金色長髮，傑洛尼莫經過時就對她說：「嗨，芭比女孩，芭比出現了。我以為她是啦啦隊員。」還在節目裡對搭檔說：「你看，那位就是你說很讚（tight）的那個小妞。」

麥布萊德告訴美媒ESPN說：「當我在廣播節目聽到他對我的評論，我覺得自己被極度冒犯和羞辱了，在我17年的記者生涯，我從未在工作時受到如此無禮的對待，他們的言語充滿性別歧視和仇女。所有女人都不該在工作場所被如此對待，我感謝司令隊迅速地處理此事。」

無巧不巧，麥布萊德是負責報導NFL華盛頓司令隊的記者，司令隊前老闆史奈德（Dan Snyder）因為管理不善，遭爆出球團內部的性別歧視文化，被迫賣掉球隊。司令隊事發後立即禁止傑洛尼莫進入球隊訓練營，並且不許電台播出先前的訪談內容。

傑洛尼莫所屬電台的母公司iHeartMedia 剛與司令隊簽下3年合約，所以也不必等公開道歉之類的，直接宣布將他開除。此事引起美國網友熱議，有人認為傑洛尼莫不該對女記者品頭論足，而且還是以頗不莊重的態度。同時有人覺得處罰太重，芭比和啦啦隊員應該不能算是「極度嚴重的羞辱」。