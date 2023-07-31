不婚及少子化已成為國安問題，有感於台中市今年前半年生育率較去年微幅下降，為鼓勵民眾結婚生育，台中市府民政局特別推出「結婚登記加碼驚喜好禮雙重送」活動，只要8月1日至10月31日前完成結婚入籍登記，除可獲得成家福袋，另有機會抽中價值1萬4000元的酒店豪華禮包。

民政局指出，台中市今年1至6月登記結婚對數為8374對、較去年同期的8138對略有增加，但在生育部分，今年1至6月出生登記入籍人數為8538人、生育率為3.04％，今年前半年出生登記人數8327人、生育率僅2.95％，較去年微幅下降。

為鼓勵民眾結婚生小孩，民政局長吳世瑋表示，從8月1日起至10月31日止，只要在台中市各區戶政所完成結婚登記者，除可獲得「成家福袋」賀禮，新人的其中一方設籍台中，即可參加第一重抽獎，有12對新人有機會獲得市價1萬4000元的「嘉義新悅花園酒店豪華禮包」，另8月1日至20日完成登記者還可加碼抽6對石岡熱氣球搭乘券。

民政局指出，為提高民眾婚育意願，市府積極健全社福、文教措施及全市生活機能，提出的措施包括提高1萬元生育津貼至2萬元，另也推出「托兒倍倍增」、「公幼再加量」及「區區親子館」等計畫；民政局今年更推出21場次單身聯誼活動，目前舉辦的7場以成功促成85對男女互表心意。