今年4月底至5月中，我國於邊境檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件、「冷凍藍莓」1件，以及之後在市場檢出「科克蘭冷凍綜合莓」1件檢出有A 肝病毒陽性，造成群情嘩然。消基會表示，為替消費者爭取公道，消基會將為民眾提起團體訴訟，即日起開始收件。

針對莓果連環檢出A肝病毒陽性，甚至已有消費者吃下肚，好市多表示，凡於公告回收區間購買到受影響商品之會員，除憑購買記錄全額退費外，另提供所購買商品同等價額慰問金。

而於公告回收區間購買並曾食用受影響商品的會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023／7／1以前；藍莓：2023／7／9以前；草莓：2023／7／9以前） 出現有疑似A型肝炎症狀，經衛福部疾管署認可之A型肝炎檢驗機構進行A型肝炎抗體IgM檢測者，好市多補助每人新台幣500元的檢測費用等

消基會痛批，好市多公司「退1賠1」這樣不負責任的慰問措施充滿不友善與不誠信，枉費消費者願意花費不算少的會費加入好市多的會員，對好市多公司長期以來的信賴，真是情何以堪。

消基會指出，根據「消保法」第7條、第9條及第51規定，提供商品流通進入市場應確保該商品符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。而因企業經營者之故意所致的損害，消費者得請求損害額5倍以下的懲罰性賠償金等。

消基會指出，今(31)日起消基會正式出面替消費者爭取公道，希望透過司法途徑，迫使企業承擔其責任並改正行為，本次團訟律師群成員包含召集人陳智義、副召集人陳雅萍，以及徐則鈺、許宏宇、吳文君、張琬萍、趙佑全、邱政勳、林大偉等律師。