新竹客運去年9月陸續向公路總局提出41條公車路線不續營，因攸關新竹縣、新竹市、桃園市民基本民行，立委林思銘多次向公路總局爭取補助，維護大眾對公共運輸的需求，

林思銘表示，去年傳出新竹客運可能停駛的消息，他就積極與交通部溝通，今年初總質詢時曾提醒交通部長王國材，地方客運業者經營相當困難，長期以來都靠業外收入苦撐，疫情成為壓垮業者的最後一根稻草，新竹客運每年服務新竹縣、市與桃園市民600多萬人次，中央不能忽視地方民眾行的需求。

林思銘指依據「發展大眾運輸條例」，交通部對於公路客運路線營運虧損應進行補貼，但長久以來，都獨厚民進黨執政縣市，以高雄市和屏東縣為例，高雄市為直轄市擁有充沛的財政資源，享有補助卻是新竹縣的3.5倍，而屏東縣以人口比例來算，平均每人享有的補助也是新竹縣將近2倍，非常不公平。

林思銘呼籲中央正視新竹客運停駛問題，他並在2月9日、7月24日兩度邀集交通部公路總局與新竹縣政府研商對策，終於獲得公路總局同意，將新竹客運補助案列入大會審議，並已獲得通過每公里補貼約52.174元，粗估一年補助3千3百萬元。

林思銘感謝交通部的支持，及新竹縣府同仁的辛勞，希望新竹客運透過補助續營41條路線，繼續服務鄉親，維護基本民行的公路運輸。