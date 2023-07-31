雲林縣政府強化「森活武樹公園」周邊設施，因應10月登場的「西螺大橋藝陣文化祭」活動。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為改善西螺大橋舊行水區長期被傾倒垃圾問題，與武術家縣議員李明哲、在地居民多次討論後，結合西螺在地七崁武術文化與生態永續概念，在舊行水區興建西螺鎮「森活武樹公園」，31日縣府表示配合10月登場的「西螺大橋藝陣文化祭」活動，將改善公園周邊交通動線、增設公廁與夜間照明等設備，打造雲林觀光新亮點。

「森活武樹公園」原本是1處環境髒亂點，雲林縣政府去年8月投入4400萬元進行環境整體改造，結合武術、生態、環保等概念，營造成充滿特色的濁水溪休憩點，並以增加雲林縣內林木碳匯量為目標，設計案獲得國家卓越建設獎肯定，工程於今年6月完工。

為行銷推廣雲林觀光新亮點，縣府祕書長曾元煌率領縣府1級主管，邀李明哲、經濟部水利署第4河川局、西螺鎮公所、七崁武術協會等相關人員共同參與會勘討論，聽取多方意見後，將進行公園周邊交通動線與道路標誌改善等後續補強工程，以配合10月21、22日登場的「西螺大橋藝陣文化祭」活動。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，今年適逢西螺大橋通車70周年，為推展行銷縣內觀光、武術、詔安客家文化，帶動西螺整體觀光人潮，文化觀光處規畫與彰化縣聯手舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」活動，並與在地西螺七崁文教基金會合作，邀請武術師傅、舞者、藝陣表演。

陳璧君說，藝陣文化祭活動地點特別選在「森活武樹公園」，以及有「母親河」之稱的濁水溪上遠東第1大虹橋「西螺大橋」舉辦，號召雲、彰地區鄉親們10月共同為西螺大橋慶生。期盼透過中央、縣府與地方通力合作，帶動西螺產業復甦、活絡觀光人潮，活動詳細資訊可至文化觀光處網站查閱。