澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天表示，一架軍用直升機周末在演習期間墜入大海，當局對於尋找倖存者已不抱希望。

法新社報導，澳洲這架直升機當時正在參加大規模的「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習，這場演習聚集來自澳洲、美國和其他幾個國家共3萬名軍人參與。

這架直升機在進行夜間行動時，墜入了聖靈群島（Whitsunday Islands）附近海域。

來自3國的軍人已加入警方，尋找這架MRH-90太攀蛇（Taipan）直升機上的4名機組人員，這架直升機於28日深夜在澳洲東北海岸附近亞熱帶水域墜毀。

馬勒斯告訴記者：「整起事件有著災難性影響，這是我們現在將搜救行動轉到找回殘骸的部分原因。」

澳洲國防軍（ADF）司令康貝爾（Angus Campbell）表示，當局將盡一切努力尋找罹難者遺體並打撈殘骸。

康貝爾表示，「這項努力將持續下去」，「我們將把我們的戰友帶回家，回到家人和軍團身邊」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120731