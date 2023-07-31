參與來賓合影留念。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

客委會首度集結國立故宫博物院、國立台灣博物館、國立台灣歷史博物館、國立台灣圖書館等國內重要文化館所，以及民間多位收藏家，首度跨館際策劃「拼．靚：台灣客家多重面貌」客家文物聯展，並與國立傳統藝術中心、台灣文學館合作，分別策劃「野仙的珊瑚居-HAKKA人與HAKKA樂展」暨「相遇．花樹下-客家文學行動展」，3個展覽7月31日起在銅鑼鄉的台灣客家文化館開展。

客委會主委楊長鎮31日主持開展儀式，苗栗縣府秘書長陳斌山也代表縣府前往致意。其中北港朝天宮典藏清代客家庄到北港進香的媽祖令旗，首度對外展出，見證客家人自清代開始不畏艱辛到北港進香的歷史，客委會希望透過文物、音樂、文學等多元形式，帶大家認識台灣客家多重面貌。

開展儀式今天在台灣客家文化館舉行，客委會主委楊長鎮、國立故宮博物院長蕭宗煌、國史館台灣文獻館長張鴻銘、國立傳統藝術中心副主任鄭求強、國立台灣文學館副館長蕭淑貞、苗栗縣政府秘書長陳斌山、北港朝天宮董事長蔡咏得、客委會委員徐進榮和借展的民間收藏家人與會，共同主持展覽啟動儀式，金曲歌王謝宇威演唱拿手的客家歌「大樹伯公」為活動暖場。

楊長鎮表示，本次客家文物聯展以「拼．靚」為主題，首先要大家理解台灣文化中的客家不是客家人的客家，而是台灣人的客家，展覽匯聚的台灣公私立博物館與民間藏家的藏品，從歷史、生活信仰、守護、創新、藝術等六個角度，分別以客語命名為「徙sai、靚jiang、敬gin、拼biang、變bien、尋qim」，表達客家人堅韌刻苦的精神與生活美學，匯聚重要的公私館藏，彷彿臺灣客家文物之相互競豔，勾勒出台灣客家多重面貌。

他強調，過去這些客家文物散列各館收藏，希望此次非常罕見跨館際合作的展覽，讓大家看到多元台灣、多元客家。相關資訊至台灣客家文化館粉絲頁查詢。

秘書長陳斌山指出，展出文物有從故宮解密台灣「義民」與「褒忠」的由來，展出由北港朝天宮典藏有177年歷史，為目前國內經文資登錄、已知既存最古老的進香旗，也可從展覽中看到有「野仙」之稱的頭份客籍音樂家徐松榮老師，對台灣音樂界與客家歌曲的創作與傳承。

另外也集結了31位客籍作家的文學作品，及客發中心典藏的客家文學家曾貴海、詹冰與葉日松的手稿，期望增加觀眾對客家文學與生活語言的認識，帶大家一起欣賞客家的「力」與「美」。

客委會客發中心主任何金樑說，這次特別展出由北港朝天宮典藏、不同時期的北港進香旗，其中清道光26年款，已有177年歷史，為目前國內經文資登錄、已知既存最古老的進香旗，首度對外展出，從這支香旗可證北部客庄人士，自清代開始就不畏路遙至北港進香的歷史。

而在台灣義民信仰，所展出的花蓮富里義民亭與玉里協天宫義民爺香旗已超過一甲子，從中反映了客家人往東部遷徙，將義民信仰帶到東部的歷程。

朝天宮董事長蔡咏得指出，進香信眾帶著令旗等於帶著媽祖，展出的令旗展現早期客家庄對媽祖的虔誠，首度展出177年歷史進香的清代令旗，代表媽祖不分族群、跨越黨派，早年閩客渡海到台祖先的紛爭和衝突，在媽祖的大愛和平意，弭平紛爭、展現媽祖慈悲之心，歡迎信眾藉展覽了解客家文化、媽祖信仰。