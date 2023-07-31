此次通過遴選學校多達35位校長，同時向10位卸任退休校長致謝。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（31日）為宜蘭縣舉行2023年首次中小學校長交接布達、校長會議暨友善校園學生事務與輔導工作傳承研討會，此次通過遴選學校多達35位校長，同時向10位卸任退休校長致謝；縣長林姿妙表示，縣府未來會與教育第一線的校長們共同齊心打造優質、友善及永續的教育環境，拚出宜蘭好教育的願景。

校長交接布達典禮上午9時在國立宜蘭大學萬斌廳舉行，由林姿妙親自主持，有7位連任、14位轉任及14位新任，另頒發30位教育視導聘書，同時向宜蘭國中校長連志峯、羅東國中校長沈如富、五結國中校長林士雄、吳沙國中校長許志成、新南國小校長劉錫鑫、古亭國小校長莊秀娟等10位卸任退休校長致謝。

林姿妙表示，校長交接布達典禮是薪火相傳的重要時刻，每位校長在學校發展上都扮演著傳承與創新的角色，前人的優質學風與傳統，得仰賴他們教導學子認識、珍惜與保存，期許所有校長們在傳承既有典範下，持續積極經營校務並開創學校獨有特色。

此次研討會辦理2場講座，邀請國立台灣師範大學教授林旻沛及中華民國中小學校長協會理事長張信務，進行網絡成癮及學校危機管理實務分享，面對近年來校園危機事件層出不窮，且後疫情時代，學生網路成癮現象提升，建立學校危機處理能力及提升校園內教師輔導能力是目前校長迫切需要面臨的重要課題。

縣府教育處表示，今年起至2026年整體教育政策推動以宜蘭ilearnin為核心願景，透過健康力、文化感、創意心、國際觀共4項推動，主軸以安全、健體、多元、美感、科技、適性、國際、永續等8項推動重點教育，實現年輕活力、創新思考、愛與關懷、行動努力及永不放棄的學生圖像，共同拚出宜蘭好教育。