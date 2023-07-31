彰化縣議長謝典林今天凌晨臉書宣布退出國民黨，南投縣長許淑華坦言看到該訊息感到「錯愕」，但她也表示謝議長宣布暫時離開國民黨，應該是有個人因素的考量，她對謝議長的決定表示尊重，但她仍樂觀認為黨中央會針對非綠好朋友積極聯繫與整合，深信「最後一定有好結果。」

2024總統大選將扛起南投縣輔選重任，許淑華看到謝典林退黨的消息，坦言如同南投縣何議長當初的考量，畢竟每個人都有個人的私交，面對有朋自遠方來也一定會親自接待，她對每個人有不同的好友與交情表示尊重，但在黨內有提名候選人情況下，任何狀況都可能被外界作文章，她相信中央黨部會針對非綠的好朋友積極聯繫與努力整合，「相信最後結果一定是好的」。

她並深信，等中央整合之後，謝議長會重新回到黨內，跟大家一起團結並全力支持黨的候選人，努力達成下架民進黨共同目標。

至於南投整合部分，許淑華認為，何議長有明確表達會關注其友人參選動態，但因其友人至今並未宣布參選，她認為國民黨不需要預設敵人，反而應該把握機會整合黨內與友黨、友人的力量，她相信如果中央黨部可以順利完成整合，以何議長過去對黨的支持度，她相信大家只要團結一致，非綠聯盟仍有機會在這次選戰中朝共同的方向，努力達成目標。