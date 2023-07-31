齲齒為學齡前兒童最常見的口腔疾病，衛生福利部調查學齡前兒童的齲齒率為48.52％，桃園市遭指近幾年塗氟利用率低於全國平均值，有待改善；對此衛生局說，今年媒合牙醫診所至托嬰中心提供塗氟服務，另也提醒家長帶孩童塗氟時記得攜帶健保卡及兒童健康手冊，這2個證件缺一不可。

桃園市2018至2021年兒童牙齒塗氟服務利用率分別為60.71％、63.58％、67.45％、61.76％，遭審計處指出，連續4年低於全國平均值，呼籲市府應想辦法提升兒童口腔預防保健成效，並降低兒童齲齒發生率。

衛生局回應，依桃園市兒童整合性健康服務計畫檢資料顯示，學齡前兒童口腔異常率由2021年45.1％降低至2022年42.3％。為提升桃園市兒童塗氟利用率，已媒合桃園市牙醫師公會，自7月25日起至12月31日，於各區衛生所預防注射門診時間，提供塗氟服務，目前市內有471家牙科院所提供6歲以下兒童，每半年1次牙齒塗氟。

衛生局說明，發生齲齒問題會造成慢性口腔疼痛、語言發展、缺牙、口臭、牙齒排列不整齊等問題，進而影響生活品質及自信，而氟化物的使用是WHO目前公認最經濟、安全、有效的齲齒防治方式。嬰兒通常在6至8個月開始長出第1顆牙，美國兒童牙科醫學會建議嬰兒長出第1顆牙至滿1歲前，應由專業牙醫師檢查牙齒至少1次，長出第1顆牙時便可塗氟保護牙齒。

衛生局表示，為增加家長及照顧者對於兒童塗氟便利及可近性，除持續結合本市幼兒園及社區辦理「兒童整合性健康服務計畫」，提供學齡前兒童口腔檢查及塗氟服務外，今年也媒合牙醫診所至托嬰中心提供塗氟服務，今年截至7月已服務近百人，此外也建議應從小養成定期看牙習慣，才能確保擁有正確潔牙方式及觀念。

衛生局提醒，衛生福利部公告自2023年2月1日起實施兒童塗氟需攜帶健保卡及兒童健康手冊，若未攜帶任1項，特約醫事服務機構將不提供此服務。