桃園璞園領航猿籃球隊31日宣布，與「新竹球王」成力煥及「大瀚」黃泓瀚未達成續約共識，兩名球員即日起正式離隊，無論是成力煥或黃泓瀚變成自由球員之後，相信早在自由市場吸引不少球隊爭搶了。

成力煥於P. LEAGUE+2022-2023賽季加入桃園璞園領航猿籃球隊，例行賽共出賽34場，平均上場時間近15分鐘，繳出3.3分、2.3個籃板、1.4次助攻，上季並未受到球隊重用。

「大瀚」黃泓瀚自2021-2022賽季加盟以來受傷勢所困，於2022-2023賽季克服傷勢問題，例行賽共出賽37場，平均上場時間近20分鐘，繳出4.5分 、4.3個籃板、2.2助攻。11月27日對戰高雄17直播鋼鐵人一役，更拿18分、14籃板與11助攻，成為P. LEAGUE+有史以來例行賽首位拿下大三元的本土球員。

領航猿球團表示：「力煥與大瀚不論在場上及場下總是充滿活力，賦予團隊很多能量，練習及比賽時也從不吝嗇提點，給予學弟們很大的幫助。很感謝兩位球員過去賽季對球隊的貢獻，祝福他們未來的籃球生涯一切順利 。」