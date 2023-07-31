力推全民電競運動，新北電競基地將於8月12日舉辦「新北Just Dance親子同樂會」，開放全齡化遊戲《Just Dance》、《VR節奏光劍》及《瑪利歐賽車》免費體驗，邀請大小朋友們一同前來感受電競魅力，創造親子共融同樂氛圍！

經發局長何怡明表示，近年來電競在國際間已逐步列為正式的運動賽事項目，例如2022年杭州亞運首度將電競項目列入，2023年首屆「奧林匹克電競錦標賽」6月於新加坡登場等。

這次同樂會的主軸《Just Dance 舞力全開》為「奧林匹克電競錦標賽」的比賽項目之一，除了讓民眾體驗熱門舞蹈節奏遊戲，更增添電競賽事的參與感，期盼提供充滿趣味和健康的舞台，打造專屬於新北電競基地的親子同樂會。

經發局表示，為推廣全民電競運動，市府持續規畫如Coslpay親子電競趴、電競親子營等多元活動，今年度更與電競社團「地下突擊者」攜手規畫《Just Dance》娛樂賽，開放民眾現場報名參加，各時段分數最高的選手，還可獲得千元獎金。此外，現場也設置《VR節奏光劍》、《瑪利歐賽車》遊戲體驗區及零食自助吧，讓大人小孩都能享受遊戲的樂趣，盡情在新北電競基地暢玩。

經發局提醒，8月12日活動當天除了免費電玩體驗，最後還有抽獎環節，現場參與的民眾都有機會把精美小禮帶回家，更多活動資訊歡迎至新北電競基地社群粉絲專頁（https://www.facebook.com/ntpcesportsbase）查詢。