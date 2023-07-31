海洋委員會於今（31）日在台北APA藝文中心舉辦「2023海洋情勢研析與政策研展國際研討會」，兩岸問題成為焦點之一，中央研究院歐美研究所研究員林正義也提到台海中線不能因為大陸軍機越過中線就否認其存在，若台灣自己都忽視，台海中線的存在將成為不可能的事

這場在台北APA藝文中心大夏館B1國際會議廳舉辦「2023海洋情勢研析與政策研展國際研討會」有兩大重點，一是「包含性別議題的全球海洋事務發展趨勢」，其次為「台灣周邊海域情勢發展」，包括東海、南海及台海的海域情勢發展議題，與會人數超過100人次。

海洋委員會主任委員管碧玲表示，此次研討會首次以性別議題視角，觀察全球海洋事務發展趨勢，由於目前國際在海洋領域方面很少談及女性在海洋事務上的貢獻，因此研討會的第一場次就是以「全球海洋事務發展趨勢觀察含性別議題」做為討論議題，藉由女性視角檢視國際海洋法，及現有國際公約、協定之立法程序與執行機制，探討女性與海洋相互的關聯性。

對於兩岸問題，管碧玲也提出，海洋委員會肩負著國家安全第一線防護任務，對於日趨嚴峻的兩岸問題，應審慎面對。

這場研討會除邀請國內海洋領域學者外，另邀請美國、菲律賓、韓國等國際情勢、法律及海洋政策等產官學研的專家、學者共同與談。其中包括泰鼎法律事務所方恩格特別顧問提到台灣海峽通訊用電纜遭到毀損的問題，台美間尚未採取足夠的行動來判斷是誰造成的，並指出大陸2022年的軍演迫使海域業者必須繞道通過，同時也影響我國的海運業者，這都是必須解決的問題。

輔仁大學特聘教授何思慎也指出，大陸正在以軍事實力增強對印太區域安全的影響，企圖「以力量改變現狀」的方式建立「新常態」，台灣可借鏡日本轉守為攻，並與英美之結盟之作法，尋求應對作法。

中央警察大學教授陳國勝則針對大陸民兵船的處理，政府應善用「兩岸人民關係條例」來有效管制，提早發動行政檢查及調查程序，以掌握更全面、深入及主動性等。