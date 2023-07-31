台股七月除息旺季告一段落，尤以高股息的ETF搭上AI概念股話題正夯，其中百分百科技股且搭配「月配息」的復華台灣科技優息（00929）在7月19日進行除息，當日一開盤即秒填息以16.6元開出，成為ETF市場熱門話題，後續雖遭遇賣壓而短線震盪，但仍在第9個交易日完整填息，今(31)日以16.65元作收，意味著近8%的年化配息率順利入袋。

《官股行庫持續大掃貨00929，國內外股型ETF買超金額之冠》

值得參考的是，00929不只受到存股族的青睞，連官股行庫也搶領入場券，八大行庫除息前一日，趕買15,011張，成為當日買超冠軍。而最新統計，官股行庫近20日狂買00929近16.8億，國內外股票型ETF買超金額之冠。

統計日期：7/28 資料來源：cmoney

《00929 規模突破200億，晉升高股息5哥》

也因買氣熱絡，00929規模及受益人數持續暴增，6/9掛牌以來，未滿兩個月就突破兩百億元關卡，人氣實力可觀。根據復華投信官網資料，截至7月28日資訊，00929的規模達201億元，和元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、富邦特選高股息30（00900）同列為兩百億規模的高息ETF五哥。市場分析其優勢不外乎是首檔台股月配息、過濾景氣循環股及瞄準高科技股票，而下半年科技類股輪動話題續燒，更是00929發揮實力的好時機。

統計日期：7/28 資料來源：cmoney

《除息後再進場會撿便宜? 抱好抱滿才是王道》

00929首次除息後，許多人開始疑惑使否該下車又或是趕在下一波配息前趕緊補票上車？復華台灣科技優息（00929）經理人許忠成指出，很多人投資ETF希望「買在低點、領到高利率」，接著逢高獲利了結，但這樣反覆進出不但增加交易成本，也很耗費時間和精神，因此建議最佳的策略是定時定額長期布局，讓00929幫你專挑配息又能填息的科技股，跟著台灣頂尖的科技人才企業，一起有吃又有拿。

而投資社團中網友們紛紛分享心得：「只要穩穩的配息就好，增加股數才是重點」、「大家一起加油存好存滿等每個月配現金再投入」、「太早就17不太好，想每個月都買便宜價」、「擴建00929每月幫自己加薪」。

先前有股市達人觀察00929長期表現，其追蹤指數股息率5年平均7.5%，換句話說，就是成份股殖利率誘人，投信依不同月份平滑的做分配，所以能達到「月配息的效果」，基本上穩定度夠，此外，00929也有納入收益平準金機制，配息能力面、穩定度相對能獲得投資人肯定。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。