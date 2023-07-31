彰化縣議會議長謝典林今天凌晨臉書宣布退黨，為國民黨2024總統大選再投入震撼彈。率先退黨的南投縣議會議長何勝豐今天表示，他沒有跟謝議長聯絡，他已經退出國民黨，以目前聽取民意情況，國民黨總統提名人侯友宜民調一直拉不起來，目前只有「非綠大團結」，才有機會下架民進黨。

他並認為國民黨應該盡速整合非綠友人，明年選戰才有希望，否則非綠分裂參選，結果還是贏不了民進黨。

「這個局面如果光靠國民黨大概沒有辦法！」何勝豐說「非綠要團結才有機會，百姓的力量比我一人力量大，目前聽起來都要非綠合作才有機會！」他並分析，檯面上的侯友宜跟柯文哲和賴清德三個人選，結果還是贏不了賴清德。

他也以跟百姓互動時大家對選情的看法指出，「大家還是認為侯友宜拉不起來，一定要非綠合作才有機會。」他說，現在看上面大人們自己去協調，還是要照這樣走，「非綠整合應該還有機會上啦，就看大人怎麼湊合了！」

「我已經退黨了，我不會挺侯友宜！」何勝豐直言，如果民間友人出來他就會挺友人，如果他不出來那不管誰選都輕鬆多了。他還謙稱自己已經退黨，沒有什麼力量，真的大局勢還是要靠「大人們」去協調。