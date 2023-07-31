台灣創新板鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或經營模式公司申請上市，以具體行動提供創新企業多元且友善的籌資環境，協助加速進入台灣主板市場，目前申請產業類別涵蓋數位雲端、綠能環保、電動車及生技醫療等多個新興產業範疇。

樂迦再生自成立以來，專注發展及布局細胞製程，整合台日資源及技術發展核心關鍵製程能力，以嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）及誘導型多潛能幹細胞（iPSC）為核心發展主軸。

同時，也能生產各種細胞治療產品，另取得日本CellFiber亞洲獨家授權「高效細胞封裝擴增培養技術」輔助細胞量產，將大幅縮減製造成本，造福社會。

樂迦再生響應政府「六大核心戰略產業推動方案」政策，期望整合臺灣蓬勃的生醫資源，輔以台灣位處於亞洲樞紐之地利，拓展國際生醫商機，打造亞洲再生醫療生態系，將台灣細胞治療推向全球。

證交所表示，隨著全球科技創新與產業進展，台灣已出現不少擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式企業，台灣創新板積極孕育這些可望成為新護國神山群的企業進入資本市場籌資，以帶動聚落發展及推升台灣創新經濟地位。

證交所於今年5月2日已將台灣創新板納入「發行量加權股價指數」及其系列指數，7月3日亦新增產業類別，鎖定現有符合新經濟之上市公司重新分類，盼發揮群聚效應，達到聚焦效果，下一步將編製台灣創新板指數，聚焦新經濟產業，掌握投資契機。

展望未來，秉持扶植創新產業的育成初衷，證交所期許持續透過資本市場力量，激發產業新風氣與新能量，形成產業創新上市聚落，驅動下一世代核心戰略產業發展及提高國家競爭力。

證交所也企盼更多具發展潛力和影響力的創新公司，一起加入創新板行列，為臺灣經濟成長注入新動能，讓台灣持續走向世界，成為全球經濟發展的關鍵力量。