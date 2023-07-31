85度C周年慶活動起跑，從8/1日起推出一連串優惠活動，8/1日至8/4日85 Cafe APP跨店取有大杯拿鐵和招牌咖啡買4送2，8/1日至8/3日買8吋指定蛋糕就送薄荷海岩咖啡買1送1券，八月週五咖啡日中大杯咖啡系列第二杯半價，會員在門市單筆一次買2張以上咖啡寄杯卡，結帳時報會員電話，就能自動抽Xpark水族館門票，8月連續4周，每周抽出5位幸運兒共20名，每人一張門票。

8月份85度C周五咖啡日中大杯咖啡系列第二杯半價，85 Cafe APP註冊會員在8/4、8/11、8/18和8/25這四天，只要在門市單筆一次購買2張以上咖啡寄杯卡（不限品項／寄杯辦法依各門市公告），結帳時報會員電話，就能自動參加Xpark水族館門票抽獎，每筆消費可享一次抽獎機會，連續四個禮拜，周周抽出5名會員，每人一張門票，共20名，每位會員限中獎一次，抽獎日期為8/9、8/16、8/23和8/30，得獎名單會公告在85℃官方Facebook粉絲專頁。

8/1日至8/4日每天早上10點起，85 Cafe APP跨店取推出大杯拿鐵和招牌咖啡買4送2，每日各限量2,000組，每位會員每日每款限購1組；8/1-8/3會員購買8吋指定蛋糕還可獲得一張薄荷海岩咖啡買1送1券，限量1萬組，8/4系統會自動發送至會員APP票券匣，限台灣本島門市兌換，使用期限至8/31日。

歡慶19歲生日，85度C整個8月有一連串的優惠折扣活動，折扣最深的活動日就在8/5，全台門市從上午10點到晚上10點，大杯咖啡系列第二杯25元（最高63折，限同品項/每人限購3組/寄杯辦法依各門市公告），8/4日至8/6日還有蛋糕/麵包/伴手禮指定品項85折，8月底前還有限量的烘焙坊500元胖卡，憑卡可消費588元。