前瞻計畫第3期特別預算審核報告中，台中僅獲中央補助228億補助。國民黨台中市立委第7選區參選人林家興31日指出，台中身為第二大城，人口持續增長，分配款項僅有總額的4.25％，綠營執政的高雄卻拿了總額近「4分之1」，很難不讓人質疑依政治顏色做分配依據。

審計部日前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，中央共補助地方5358億元。林家興指出，國民黨執政的台中市僅獲228億補助，與綠營執政的高雄獲1265億，相差將近6倍，甚至比綠營執政的嘉義縣243億還少，質疑「全國人口第二多的城市，卻只獲得中央4.25％的經費補助？」

林家興指出，當高雄拿前瞻分配經費近「4分之1」，而台中市僅有「百分之4」，也難怪盧秀燕市長經常要獨自承擔向中央爭取經費的沉重責任。怒批「執政黨不顧基層需要，只看顏色給錢，連演也不演」。

林家興指出，高雄市綠色長期執政、債務最高，加上這幾年獲得的各項補助，水環境、城鄉建設等建設經費真的「富可敵國」，不是在地綠色議員一句「產業轉型」、「城鄉差距」可以帶過，僅證實8年來民進黨施政「不看專業，只看顏色」，沒有依照國家發展、依照城市與居民需求以專業來規畫。

林家興表示，面對前瞻分配不公、台中人權益受損，在地屬於民進黨的5位立法委員卻沒有積極為基層發聲，他已經收到許多基層民眾的抗議訊息；如果中央、地方綠色連成一片，仍無法給台中人、諸多縣市民眾應有的合理待遇，那台中市民、基層民眾希望換人做做看的聲音只會越來越大。