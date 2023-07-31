學生們開心互動。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國中與新加坡維多利亞學校互為姊妹校，趁著疫情趨緩後，校方30日應約30多位師生，前往新加坡展開教育旅行，31日抵達維多利亞學校，除與校方交流，也一起跟對方實體上課，學生驚艷新加坡種族融合和多元文化，各個收穫滿滿。

公館國中前往新加坡姊妹校展開教育之旅。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

兩校互相致贈紀念品。（公館國中提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣公館國中7月30日至8月3日，由校長方麗萍率隊，家長會長吳建鴻、榮譽會長林艾璇與6位師長，帶著30位學生展開5天新加坡教育旅行，拓展學生國視野，並讓世界看見臺灣。

校長方麗萍說，學校與新加坡維多利亞校締結姊妹校，兩校的緣分從108年開始，當時維多利亞來到公館國中音樂交流，彼此都留下美好的回憶，本來約好隔年回訪，但很可惜因為遇到疫情，所以這段時間透過用線上保持彼此的聯繫，也約好今年暑假我們來參訪新加坡時，特地來維多利亞一起學習。

她表示，希望這兩天孩子能夠在維多利亞學校學到更多對於多元文化的理解，也提升本校孩子們的英語能力，未來也歡迎維多利亞來到台灣進行教育旅行，增進彼此兩校的友誼。

新加坡維多利亞校長Chow Weisi說，我開心彼此的友情一直延續，這次特地安排公館國中參與學校的集會，隆重介紹彼此的交流點滴，彼此交換紀念品，之後帶領親師生校園導覽，重頭戲就是讓學生分組，進入各班的教室與本校學生一起上課。

Chow Weisi表示，新加坡是雙語課程上課的先驅，大多數的課程都以英語進行，本校也很熱情安排安排學伴在一旁協助；下午也安排社團活動課程，讓公館國中學生實際參與本校學習活動，新加坡社團活動非常豐富多元，相信在這兩天的安排之下，孩子們一定可以滿載而歸。

9年級劉宸嫙說，這次可以進入新加坡維多利亞學校學習，發現學生都很積極上課，然後英文程度非常流利，讓她覺得應該平時就要好好強化的口說能力，另外新加坡種族非常多，她的學伴有華人、印度人、德國人，但大家相處非常和諧，讓人印象深刻，所以若有機會的話，也希望邀請他們來台灣感受人情味，品嚐台灣傳統美食。