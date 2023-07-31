台北一名郭姓男子前年至酒店消費，包下一名小姐A帶出場，未料郭男見A女已醉倒，便將其帶至旅館性交未遂，還偷走A女手機。台北地院審結，依犯乘機性交未遂罪，處郭男有期徒刑2年4月，又犯竊盜罪，處有期徒刑7月。應執行2年8月。可上訴。

判決書指出，郭姓男子2021年4月間前往北市一處酒店消費，由A女在包廂內陪酒助興，隔日凌晨3時許郭男買下A女到凌晨6時許的時數帶出場，並與A女相約旅館見面。

後來郭男與A女抵達旅館後，郭男見A女已經喝醉、呈現意識不清的狀態，便將A女的衣物脫光意圖性交，因A女開始嘔吐而未遂，直到A女再度失去意識後，郭男取走A女的手機離開現場，A女清醒後察覺事態有異，聯繫酒店人員協助報警，全案才曝光。

對此，郭男接受偵訊時辯稱，他有與A女談妥，以支付1萬元進行性交易，但性交過程中A女嘔吐，他認為此次消費不開心才沒有繼續動作。

台北地院審理時，A女證稱，她沒有印象郭男有買她的時間，且包出場與同意性交易不相同，她也沒有同意以收1萬元的代價與郭男性交，故法官認定郭男犯罪屬實，審酌後，依犯乘機性交未遂罪，處有期徒刑2年4月，又犯竊盜罪，處有期徒刑7月，應執行2年8月。可上訴。

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