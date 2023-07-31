美軍RQ-4無人機。（圖 / 美國空軍）

為慶祝韓戰停戰協定簽署70周年，北韓27日於首都平壤舉行閱兵等慶祝活動，其中最引人注目的展示武器，是一款與美軍RQ-4「全球鷹」的無人機高度相似的武器，此外，北韓的飛彈科技突飛猛進，去年試射的次數更創下了歷史新高。對此，前立委郭正亮推測，伊朗先前曾擊落一架RQ-4，北韓無人機的技術可能是來自於此，「這很難不讓人把它理解為是種交易」。

郭正亮今（31）日在網路節目《亮點交鋒》指出，在近日一場北韓領導人金正恩與俄國防長紹伊古（Sergi Shoigu）共同出席的武器展上，出現了一款類似RQ-4的無人機，此外，北韓去（2022）年試射了大量飛彈，且這些飛彈的射程越來越遠，狀況相當不尋常，引發了全球關注。

郭正亮認為，依照北韓的軍事科技水平，若沒有他國協助，它不可能研發出RQ-4這種高科技武器，他表示，紹伊古曾稱，俄國會繼續提供北韓新式裝備，再加上與北韓關係友好的伊朗，先前曾擊落一架「全球鷹」無人機，北韓可能有派出專家前去伊朗檢視殘骸，「這很難不讓人把它理解為是種交易」。

郭正亮指出，北韓在俄烏戰爭中一面倒的力挺俄羅斯，是第一個承認烏克蘭俄軍佔領地（赫爾松州、頓內茨克州、盧甘斯克州等地）併入俄羅斯的國家，此外，俄軍在烏克蘭戰場上消耗了大量傳統彈藥，可卻持續有補給，除了自行生產，擁有第二大傳統彈藥庫存的北韓可能也提供了援助，兩國可能達成了「大家所不知道的交易」。