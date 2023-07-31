由工商時報與台灣碳資產公司、台新金控、新加坡碳交易所（CIX）共同舉辦「碳權交易來了！從新加坡經驗看國際碳權交易趨勢論壇」，今（31）日下午2點起在台中日月千禧酒店登場，會中邀請國內推動淨零轉型的產官學專家共同分享成功經驗，吸引逾百人到場聆聽！

這場國際碳權交易趨勢論壇，邀請到亞洲最大碳權交易所-新加坡氣候影響力交易所（CIX）市場總監吳佳佳來台分享新加坡推動碳權交易經驗。

新加坡在2021年就成立新加坡氣候影響力交易所（CIX），在經過2年的觀念宣導、教育課程、制度建立等方面努力後，在今年6月正式有第一筆交易執行。這2年期間執行該項任務的主要推手CIX市場總監吳佳佳，在演講中分享她在氣候變遷領域的經驗，及未來企業該如何因應落實淨零碳排的成本壓力。

吳佳佳曾任職新交所長達10年，在銷售和產品部門擔任職務。也曾擔任高盛銀行亞太客服團隊負責人，負責監管亞洲100多個衍生商品客戶。她也在擔任CIX市場總監期間，透過教育、分享，讓機構對自願碳市場有更大認知與瞭解，推廣氣候行動支援。

素有「台灣碳權交易之父」稱號的台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明，則分享他對國際碳權交易發展之觀察。

李堅明認為，要實現淨零碳排一定要從個人做起，他在演講中也分享「個人碳帳戶」推動的構想，如今也跟多家企業進行策略合作，這個點子讓減碳者有福利可享，也同時減緩了企業排碳成本壓力。

另外，為追求永續，金融機構也是首波被要求遵循永續融資資策，因此今日論壇也邀請台新金控首席經濟學家、同時也是台新金控永續長李鎮宇，分享「企業如何透過永續投融資協助客戶淨零轉型」。

落實企業永續，更需伴隨數位轉型，今日論壇也邀請具資訊軟體背景、又有中國碳權管理經驗的台灣碳資產總經理劉德安，分享碳權管理的科技應用。

過去有許多企業洞燭機先，陸續推動並完成相關碳排管理，如永進機械。台中場今日特別邀請台灣工具機暨零組件公會理事長、永進機械總經理陳伯佳，現場分享永進機械如何攜手供應鏈推動淨零轉型的經驗。