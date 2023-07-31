從7／23開始太陽將進入獅子座，近期情緒方面雖容易受影響，但這段期間也適合全家一起放鬆心情，開心迎接暑假假期。對此，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享7／31～8／6的12星座運勢，其中牡羊座透過持續運動，做事變得更加積極；天蠍座則是工作表現大家有目共睹，有望升職加薪，面試也能如願以償獲得理想的行業或職位。

▍牡羊座：

牡羊座在本周運動能量非常好，會想參加健身活動，或看見朋友、同事最近運動成果感到羨慕，促使他們加入有氧運動行列，持續運動的好處能讓他們做任何事情變得更加積極、效率、活力。暑假期間，需注意避免過度曝曬，除了曬傷之外，也要注意食物的衛生清潔，口味宜以清淡為主，暴飲暴食小心食物中毒，或腸胃不適。另外，近期愛情運有加溫跡象，戀愛的溫度和自信有關，記得時刻保持自信和活力。

▍金牛座：

金牛座在本周守護星逆行，感情中的各種煩惱，自然而然的不斷出現，關於舊愛和回憶的各種情緒，五味雜成，成為近期左右心情的一大考驗。面對感情難題，不需迴避，也不需恐懼，並且和過去的自己做一個情緒方面的和解，從這些感情經驗中認識自己，獲得成長，才是過去的感情故事帶給他們重要意義。另外，近期財運將出現難題，錢財容易留不住，反而出現破財情況。

▍雙子座：

雙子座在本周情緒依舊比較敏感，容易受到挫折和能量干擾的狀況，主要是因為守護星被土星所克制，讓人感覺受到限制、面臨壓力和受壓迫的情緒，這種身體疲倦、心情疲憊的感覺，若已持續2個月以上需特別注意，小心憂鬱症問題慢慢找上你，也要注意每晚的睡眠，是否經常做惡夢，或是夢到一些奇怪畫面，甚至夢到有人死亡，若有上述問題，建議到寺廟參拜保平安，或多曬太陽，增加陽氣。

▍巨蟹座：

巨蟹座在本周心情將非常好，主要原因是內心保持在和諧平靜狀態，也把各種煩惱事都拋到九霄雲外，不讓一點塵埃玷汙純潔空靈的內心世界。近期生活狀態非常開朗，喜歡接近大自然的，生活中充滿音樂、舞蹈、表演。為了達到理想中的生活品質，也願意花錢參加課程，滿足精神與心靈世界。另外，近期若正在和家人一起旅行，這也是很療癒開心的家庭活動。

▍獅子座：

獅子座在本周運氣和心情都非常好，這種好運是因為現在是生日月份，在過生日時一切都變得開心順利，會用樂觀積極的態度去面對生活的各種難題，而這種心情的轉變，本身就是一件值得開心的事。另外，工作將變得忙碌，各種會議和會展，都在最近如火如荼的展開，瞬間變得忙碌。在工作時，需注意細節問題，不可因趕忙而造成行程匆促，否則將會造成災難的開始。

▍處女座：

處女座在本周需注意健康問題，因為時運不濟的關係，容易發生疏忽，導致嚴重的健康後果，例如扭傷腳踝、跌倒，或四肢皮膚擦挫傷等狀況，若嚴重的話，受傷的部位在臉上，可能導致破相。總之，最近做任何事都需特別小心，千萬不可匆忙。進入8月後，天氣依然炎熱，正值暑假，有小孩的父母可安排帶著小孩出國旅行，到緯度較高的國家或山上度假中心去避暑。

▍天秤座：

天秤座在本周人際關係將非常良好，但是身邊熱絡的朋友會隱藏一些麻煩事，需小心被朋友欺騙或合夥，容易出現各種矛盾，例如意見不同、經營理念出現摩擦，或股東之間因為帳務問題，消磨彼此的信任，而這些成為近期影響他們心情好壞的關鍵。另外，愛情運方面也讓人苦惱，因為守護星逆行，導致情緒和心情不穩定，總覺得情緒處在崩潰邊緣，經常挑剔伴侶的結果，就是兩人不想見面或一見面就吵架。

▍天蠍座：

天蠍座在本周屬於半吉半凶的狀況，所有的煩惱主要是跟家人有關，也許是擔憂父母的健康問題，或是需花費許多時間來照顧家人的生活作息，這樣額外的體力和心情負擔，確實讓他們備感壓力。不過近期的好運則是和工作發展有關，關於工作表現和能力，大家有目共睹，有望向老闆爭取升職加薪。另外，近期要面試的朋友，能如願以償獲得理想的行業或職位。

▍射手座：

射手座在本周好運氣都跟旅行有關，若正在旅行的朋友，會感覺到出外遇貴人的好事情。在外地旅行，不僅可以吃喝玩樂，認識新朋友，而且不同地區、不同民族文化的特色美食，也讓他們食指大動，大快朵頤，這種輕鬆的生活能量感到非常開心。若同行者是家人或伴侶，在旅行中凝聚家庭的幸福，絕對是讓人羨慕的事情。

▍摩羯座：

摩羯座在本周需注意跟金錢、債務有關的事情，例如最近想買房，會跟銀行接洽貸款業務，或最近得到家中的金錢與房產，可能要積極處理各種手續。雖然他們不是一毛不拔的鐵公雞，但是只要涉及到金錢、債務、貸款和借貸與資金週轉的事情，都會親力親為處理，不容許任何環節出現錯誤。另外，最近的美食運不錯，經常可以大吃大喝、大快朵頤享受美食。

▍水瓶座：

水瓶座在本周需注意情緒方面問題，若感覺心情起伏不定，一下子開心、一下子難過的話，或許是情緒憂鬱的前兆，建議可以找醫生評估治療，藉由溝通、開導、面對、接受來認清當前的生活處境，千萬不可忽視負面情緒所帶給自己的傷害。另外，近期需要跟伴侶多溝通，讓伴侶安慰、開導，千萬不可再把自己的無名火氣波及到家人和伴侶身上，他們是最無辜的受害者。

▍雙魚座：

雙魚座在本周心情方面，若出現挫折或有壓力的狀況，需獨自消化這些負面情緒，因為現在他們的守護星和土星處在逆行狀態，而雙星逆行的角度，在生活、工作、健康和情緒方面都陷入幽暗的瓶頸期，會遭遇各種冤親債主的能量干擾，或遇到破財消災的事情，近期需注意跟交通工具有關的意外，例如車子意外發生碰撞，或被警察檢舉開單等。總之，在運勢不明朗時，需謹慎小心。