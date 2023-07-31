8月11日生日限定！指定人氣飲品買1送1。（（SKM Park 提供）

SKM Park Outlets高雄草衙開店慶，消費滿2000元周周抽iPhone 14 256g。（SKM Park 提供）

SKM Park Outlets高雄草衙開幕至今，整體業績正成長40%，打造高雄最美outlet也創造許多話題，像是2022年萬聖節「百鬼夜行」遊行活動，就吸引超過千人扮鬼朝聖；網路聲量極高的「星光耶誕城」也是高雄著名浪漫耶誕景點，及現正推出的全台獨家打卡熱點「太自由女神」等。

SKM Park Outlets高雄草衙將於8月3日至8月30日推出「開店慶」，消費周周抽iPhone 14 256g，期間凡會員消費滿2000元，可獲抽獎資格、滿4000元可獲得2次。此外，今年也特別客製可愛的獨家限定「叮叮電車一卡通」，活動期間當日消費累計滿5000元，或持SKM Park Outlets高雄草衙會員卡扣除會員點數3000點即可兌換。

另SKM Park Outlets高雄草衙也將於8月11日推出生日限定活動，當天持會員卡至1F服務中心扣除會員點數100點，可兌換100元電子購物金，每人還可享鈴鹿賽道樂園旋轉木馬免費搭乘乙次；人氣飲品也大方送，樺達奶茶推出買1送1。

父親節即將來臨，SKM Park Outlets高雄草衙有COACH 5折起，單筆折扣後滿1萬5000元現抵500元；MICHAEL KORS 4折起，2件再8折，滿2萬元現抵1000元；BROOKS BROTHERS精選商品4折起，2件再8折、3件再75折、4件再7折等。