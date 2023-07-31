成都世大運28日開幕，憨態可掬的大陸國寶貓熊成為吉祥物。成都大貓熊繁育研究基地出生的雌性大貓熊「花花」是個網紅，擁有自己的粉專，堪稱貓熊界流量女明星、顏值擔當。據陸媒報導，世大運期間，飼養員譚爺爺為花花洗澡，讓牠一身的皮毛白的更加閃亮，更加可愛。網友笑稱，洗澡前、洗澡後對比，簡直判若兩「花」。

花花是2020年7月4日出生在成都大貓熊繁育研究基地的雌性大貓熊，不僅長得可愛，還能聽懂四川話，性格溫順親人。花花是為數不多的兩歲後仍能近距離接觸的大貓熊之一。網友表示，看到花花心裡面立刻就放鬆了：只要看見花花，內心就已經得到了治癒。

貓熊作為中國的國寶，一直備受國內外遊客的熱愛和關注，尤其是貓熊花花。這些可愛的大貓熊每天都會得到專業飼養員的精心照顧和關愛，以確保它們的保持健康的身體和愉悅的心情。

洗澡是貓熊日常生活中不可或缺的一部分，專業飼養員會按照規定的時間為它們進行洗澡，同時還會為它們精心梳理，讓它們看起來更加亮麗。

要如何幫貓熊洗澡？飼養員譚爺爺透露，別的貓熊用水管噴，花花用毛巾擦。他說，貓熊皮毛上有一層油脂，在冬季，貓熊需要靠這層油脂來保暖，千萬不能用肥皂之類去汙劑強行洗白，不然容易著涼。

有網友稱，「咱們花花作為大明星，顏值擔當，門面擔當，人氣擔當，世大運給大家驚喜亮相：白白的，香香的，可愛的，萌萌的，擄獲了萬千網友的心。」「你發現沒有，我的大胖閨女好像白了不少。」「看來譚爺爺沒少花功夫啊，全給搓乾淨了，之前花花還有點灰頭土臉的。」