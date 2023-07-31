美商科慕公司將關掉桃園觀音廠，勞資今首次調解。（蔡依珍攝）

全球鈦白粉大廠美商科慕公司無預警宣布8月1日要關掉桃園觀音廠，勞資雙方今展開首次協商，工會要求關廠補償金要年資乘以5個基數，但資方認為資遣方案已優於勞基法，雙方調解破局，工會痛批沒誠意，也怒指勞動局放任大解法成為殺勞工具，放話抗爭到底。勞動局強調都是站在勞工立場依法協助，會持續促進雙方達成共識。

勞資協調前，科慕觀音廠員工在桃園市產業總工會等團體聲援下，在桃園市勞工教育大樓前舉牌抗議，台灣科慕企業工會理事長洪天寶怒控，科慕公司在台灣設廠長期獲利，上周五卻突然以「成本」考量宣布3天後停工，造成259名員工失業，至少180人是服務30年上下的中高齡者，且公司事前還營造已與工會充分溝通的假象，大家都無法接受。

「有本事就拿美國關廠的條件比照辦理！」洪天寶直言，觀音廠未來將夷為平地，並非有其他廠商接手、員工還能繼續工作，勞工的生計該怎麼辦？259名員工代表逾200個家庭，許多甚至是夫妻同時失業，還有貸款要揹、小孩要養，要求年資乘5個基數的關廠補償費，呼籲公司正面回應，否則誓言抗爭到底。

桃市產總理事長朱梅雪指出，台灣科慕沒有按照《大量解僱勞工保護法》第一時間送申請書到勞動局，桃園市勞動局周五獲悉後入觀音廠協助，卻是先幫資方完成大解法程序，並為勞方媒合新工作，根本是在幫資方解套，失業勞工為了要趕快有新工作也急著簽署文件，嚴重打擊協商士氣，怒指勞動局不應協助科慕公司「補齊」關廠文件，而是要要求科慕公司善盡社會企業的責任。

桃市產總顧問趙建輝感嘆，台灣的勞動主管機關，第一時間都是要求公司補齊資料，豈料未來走上訴訟一途，資方因為備妥所有資料而成一切合法，勞工只能苦吞敗訴，勞動局成為幫凶，幫助資方以合法權力把勞工幹掉，呼籲別讓大解法成為殺勞凶器。

勞動局勞資關係科長張哲航澄清，勞動局7月28日收到科慕公司所送大量解雇計畫書，隨即派員入廠訪視了解資遣情況，出席科慕工會臨時大會聆聽工會需求，緊急安排調解會議，目的都是協助員工爭取優於法令的權益，強調市府勞動局一直都站在勞工立場，以保護勞工為優先，也會持續協助工會及員工確保權益。

張哲航提到，協助科慕勞工就業媒合，是市府處理大解法的標準作業流程，目前雙方仍有勞動契約，就業職訓服務處僅提供求職轉介及失業給付申領資訊，科慕預計9月30日起分批資遣，在這之前薪水照發、年資照計，市府會緊盯要求科慕遵守解雇計畫書內容，不能提前資遣，也呼籲科慕應善盡社會責任，體恤員工多年辛勞，給予員工適當補償。

代表資方出席勞資協商的科慕亞太區人力資源經理李長春表示，科慕在台30年都很守法，關廠第一時間即依法通知政府部門並提交歇業計畫書，對內也積極向員工解釋薪資、資遣費計算方式等，並跟政府部門合作，妥善安排員工未來出路，感謝市府工作人員聯繫指導勞資協商，幫助科慕員工找下份工作，公司會秉持真誠、努力的企業精神，妥善處理協商事宜。