代表民進黨出征立委屏南選區的屏東縣議員許展維，日前遭屏東地檢署以疑似涉犯政府採購法，諭知20萬元交保；台聯黨更爆料，許多年前被委託一次車禍協商，收了當事人6萬元，將於明日到地檢署按鈴控告。許展維則痛斥選舉的惡質莫此為甚，一定告到底。

台聯黨發出通知表示，萬丹李姓鄉民兒子發生車禍傷重往生，李是許展維妻子的叔公，因此委託時任鄉代許展維和肇事者協商，事後更包了6萬元給許。此事在萬丹地區傳出後，許展維竟到警察局提告李男加重誹謗及選罷法意圖使人不當選等罪。台聯黨決定親至屏東地檢署按鈴控告許展維違反公務員貪汙治罪條例涉嫌收賄。

台聯黨指出，許展維受人民信任當選2屆鄉民代表、3屆縣議員，理應秉持清廉、勤政為民服務的態度，堅持「人事不收紅包，工程不收回扣」的核心價值，但呈現眼前的事實，令人民大失所望。

許展維則發出聲明表示，選舉的惡質莫此為甚！10幾年前，太太娘家叔公的兒子發生車禍往生，自己用晚輩立場協助處理，後來，長輩說，我們送便當的機車太舊了，很危險，這樣他會很擔心，「他要賣掉車禍機車，連同我們的舊機車一起賣，再換一台新的給我們送便當使用。」

當時接受這位家族長輩的好意，沒想到，後來卻被有心操作成服務收6萬元紅包，與事實嚴重出入。許展維強調，人格不容汙衊，爾後如果有人再惡意操作，一定告到底！