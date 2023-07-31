澎湖縣國軍在虎井協助災後復原，警消也投入幫忙。（許逸民攝）

澎湖縣杜蘇芮颱風將虎井下海階梯的不鏽鋼扶手扭曲成這樣，足見當時風浪之強烈。（許逸民攝）

澎湖縣虎井嶼環島道路受損嚴重。（許逸民攝）

澎湖縣二崁箱網養殖業者受颱風而擠壓的箱網。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

慘遭杜蘇芮中颱重創的澎湖災後第3天，在國軍全力投入災後復原後，已漸恢復市容。澎湖縣市首長在這災後上班日第一天，不約而同上演勘災秀。澎湖縣長陳光復赴烏崁海淡廠、外垵漁港和二崁碼頭天和養殖場勘災，而馬公市長王建忠則雇專船來到虎井、桶盤兩嶼勘災，與居民碰面後，第一件事就是道歉：「對不起，我們來晚了」。

上週五（7／28）清晨，杜蘇芮以最大瞬風53m／s（16級）以上、颱風10級暴風圈從澎湖離島擦身而過，地形效應帶來澎湖強大風力。其中澎湖站最大瞬間陣風40.4m／s達13 級，東吉島站瞬間最大陣風46.7m／s（15級）均創下該站7月份歷史陣風新紀錄，更成為40年來，由台灣海峽北上直撲澎湖，繼1986年韋恩颱風、2001年奇比颱風後，造成澎湖大災害的第三個颱風。

其中家戶、路樹和路燈等公共設施，多少因風災或海水倒灌等受損外，馬公海淡廠取水口異常，迄今仍影響供水，全縣計22艘船筏沉沒（外垵碼頭佔14艘）外，箱網養殖也因颱風洶湧大浪使得箱網被擠壓、破壞，許多養殖魚流出，養殖牡蠣也全毀，受損嚴重。

自來水第七區管理處長邱憲龍指出，馬公第二海淡廠取水口異常部分，目前已派遣潛水夫至附近取水處海域檢測抓漏，第一海淡廠機組每日產能3500噸、加上備用機組3000噸，再調度水庫支援3500噸。目前，澎湖全區已供水正常。

澎湖縣長陳光復今上午赴烏崁海淡廠、外垵漁港及二崁天和養殖戶勘災，指示農漁局研擬專案協助申請補助。陳光復說，颱風造成鄉親財產損失，他感同身受，縣府會全力協助漁民依農業天然災害救助辦法規定申請補助。

澎湖縣馬公市長黃建忠頒發慰問金給虎井駐軍，感謝他們協助社區災後復建。（許逸民攝）

前往馬公市唯二離島「桶盤里」、「虎井里」勘災的馬公市長黃健忠，在見證了桶盤嶼圍牆塌落影響島上的通行、東側碼頭道路嚴重損壞、海淡廠西側沿海道路被石頭和海廢沖積，導致車輛無法通行。虎井嶼環島道路嚴重受損、砂土石流淹沒道路、土石和漂流木阻塞了大排水溝，導致社區出現25處海水倒灌，9處屋頂損壞情況後，也頒發國軍慰問金，以表彰並感謝他們在虎井協助社區災後復建。