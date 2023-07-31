只要證件含有指定數字任兩碼，到哞哞屋和牛燒肉點選指定方案可享雲林北港烏魚子吃到飽。（馬辣集團提供／朱世凱台北傳真）

8月31日前穿上海灘褲、花襯衫、碎花元素穿搭至燒肉同話用餐或和活動背版拍照，享「和牛霜降」加價優惠。（燒肉同話提供／朱世凱台北傳真）

Beer King今年推月付399元享酒精飲品不限次數和時段喝到飽。（Beer King提供／朱世凱台北傳真）

8月接連迎來父親節與七夕情人節，燒肉品牌觀察，民眾受疫情影響更看重過節儀式感，解禁後業績順勢暴衝，整體較去年同期提升至少40％，看好超過5成人偏好靠聚餐過節，紛推一系列好康包括身分證對對碰與滿額加購促銷，預期這波檔期加上暑假助攻，能讓家庭客群比平時增長3成以上。

每逢節日總是訂位數達8成滿的馬辣餐飲集團，看好聚餐需求讓旗下的哞哞屋和牛燒肉推優惠，8月1日至8月31日含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證或健保卡號含「1258」任二碼，不限時段選指定方案「夢幻世界三大和牛」，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒乙瓶。

老乾杯來客數同樣在暑假期間上升，既存店相較於去年同期成長約5％，把握父親節商機於8月3日至8月22日獻上「父親節＆七夕雙人套餐」，包括蔥牛舌沙拉、鮭魚松葉蟹和牛壽司、和牛春捲、和牛牛排等一系列高檔美饌滿足爸爸的五臟廟。

燒肉同話8月31日前推好禮雙重奏，包含活動期間穿上海灘褲、花襯衫、碎花元素穿搭至門店用餐或和活動背版拍照，享「和牛霜降」88元加購優惠，現省152元；另持活動手舉牌與活動背版打卡上傳有機會抽「燒肉同話VIP無敵卡」，不只用餐皆享75折，餐廳也將免費招待5次雙人套餐。

日系品牌「Beer King」主打平價燒肉套餐，單人最低只要299元、雙人最低799元，今年還將吃到飽內容升級，只要月付399元可享麒麟生啤酒、檸檬沙瓦、Highball三種酒精飲品不限次數和時段喝到飽。

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