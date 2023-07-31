巨漢資本額6.06億元，專精於高科技廠房整合型工程服務，涵蓋空調工程、衛生給排水工程、電氣工程、無塵室工程、恆溫恆濕工程與智慧綠建築等領域，隨國內高科技業資本支出持續擴大，巨漢營運每年穩定攀升。

巨漢2022年合併營收47.17億元，年增78.19％；稅後淨利13.02億元，成長118.08％，皆創下公司成立以來的新高表現，去年全年每股稅後純益（EPS）達34.24元；今年第一季也繳出合併營收8.28億元，稅後純益2.13億元，每股稅後純益5.62元的成績單。

該公司高科技業客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、生技等領域，巨漢除了深耕高科技業，採取最有利標、有較高附加價值的指標性公共工程也是重點營運項目，承接鐵道局台南車站地下化工程、台中花卉博覽會興建工程與中台灣產業創新研發專區等，並獲得公共工程金質獎殊榮，相較同業，公司因有多元化產業的佈局，業績可保持穩健。